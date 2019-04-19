В Facebook признали, что хранили незашифрованными пароли миллионов пользователей Instagram

Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, в документе, опубликованном в четверг на официальной странице Facebook, сотрудники компании могли беспрепятственно ознакомиться с ними.

В публикации, датированной концом марта, говорилось о том, что в январе в социальной сети была проведена "регулярная проверка". "Мы обнаружили, что пароли некоторых пользователей хранятся в читаемом [незашифрованном] виде во внутренних системах хранения данных, - говорилось в сообщении. - Мы исправили эти недочеты и оповестим всех, чьи пароли хранились таким образом". В компании подчеркнули, что речь идет о сотнях миллионов пользователей Facebook Lite [приложение с усеченным набором функций], десятках миллионов пользователей Facebook и десятках тысяч пользователей Instagram.

Однако в четверг в публикацию были внесены дополнения. "С того момента, как был размещен этот пост, мы обнаружили дополнительные списки паролей Instagram, которые хранились в читаемом формате. По нашим подсчетам, эта проблема коснулась миллионов пользователей Instagram. Мы оповестим этих пользователей так же, как и всех остальных", - говорится в публикации.