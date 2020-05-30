​В Facebook объяснили, почему не стали удалять запись Трампа

Руководитель Facebook Марк Цукерберг объяснил, почему его соцсеть не последовала примеру Twitter и не стала скрывать или удалять запись президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я знаю, что многие раздражены тем, что мы оставили записи президента, но наша позиция такова, что мы должны позволить как можно больше самовыражения, если только это не вызовет непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах".

"Хотя в записи есть историческая аллюзия, которая вызывает беспокойство, мы решили оставить ее, потому что упоминание о национальной гвардии как мы его поняли — это предупреждение о действиях государства. Мы думаем, что люди должны знать, если власти планируют использовать силу", - пояснил Цукерберг.

Он также упомянул разъяснения Трампа, что он лишь имел в виду опасность насилия.

"Мы решили, что эта (последующая) запись, которая ясно не одобряет насилие, также не нарушает нашу политику, и ее людям тоже важно увидеть", - добавил глава Facebook. Он напомнил, что в отличие от Twitter его соцсеть не пользуется предупреждениями перед записями, поскольку считает, что такие записи надо просто удалять вне зависимости от того, являются они новостью или нет.

"Мы сегодня общались с Белым домом и объясняли в том числе и эту политику", - заключил Цукерберг.