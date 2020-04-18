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В Facebook и Messenger появятся новые эмодзи

​В Facebook и Messenger появятся новые эмодзи

Значки, выражающие симпатию и заботу в период пандемии коронавируса, будут доступны на будущей неделе пользователям в Facebook и в Messenger.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский портал The Verge.

По сообщению портала один из значков - желтый смайлик, прижимающий к себе красное сердечко, а второй - пульсирующее сердечко нежно-фиолетового цвета.

"Мы надеемся, что таким образом люди получат возможность продемонстрировать свою поддержку в период кризиса, вызванного коронавирусом", - привел портал заявление представителя Facebook.

Как отметил The Verge, это первое с 2015 года расширение линейки эмодзи, когда в дополнение к первоначальному "лайку" появились значки, выражающие целый спектр эмоций - любовь, грусть, негодование, восхищение и смех.

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