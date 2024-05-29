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В Еврокомиссии создадут офис по искусственному интеллекту

В Еврокомиссии создадут офис по искусственному интеллекту Еврокомиссия объявила о создании офиса по разработке и внедрению искусственного интеллекта, а также по обеспечению безопасности ИИ.
ИКТ
29 мая 2024 г. 18:13
В Еврокомиссии создадут офис по искусственному интеллекту

Еврокомиссия объявила о создании офиса по разработке и внедрению искусственного интеллекта, а также по обеспечению безопасности ИИ.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", целью офиса в коммюнике ЕК названо создание возможностей для будущей разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта так, чтобы он способствовал получению получению социальных и экономических выгод и инноваций, и одновременно снижались риски от ИИ.

Офис "будет играть ключевую роль в реализации закона об искусственном интеллекте, особенно в отношении моделей искусственного интеллекта общего назначения".

В структуру нового офиса, в частности, входит "подразделение по безопасности ИИ, специализирующееся на выявлении системных рисков очень эффективных моделей общего назначения, возможных мерах по смягчению последствий".

В офисе по искусственному интеллекту будет работать более 140 сотрудников. В штат войдут специалисты по технологиям, административным вопросам, юристы, специалисты по политике и экономисты

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