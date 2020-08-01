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В Еврокомиссии подтвердили жалобу Telegram на Apple

В Еврокомиссии подтвердили жалобу Telegram на Apple Еврокомиссия (ЕК) получила от мессенджера Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, жалобу в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store, и изучит ее.
ИКТ
1 августа 2020 г. 00:39
В Еврокомиссии подтвердили жалобу Telegram на Apple

Еврокомиссия (ЕК) получила от мессенджера Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, жалобу в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store, и изучит ее.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель ЕК.

"Мы подтверждаем, что получили жалобу от Telegram на Apple. Мы будем оценивать ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - сказал он.

Напомним, что как Telegram подал жалобу в ЕК в отношении возможного нарушения корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся App Store. В обращении компании, адресованном заместителю главы ЕК, еврокомиссару по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер, в частности, говорится, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение за пределами App Store".

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