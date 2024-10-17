В Еврокомиссии обсуждают размер штрафа для соцсети "X"

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает вопрос о размере штрафа для принадлежащей Илону Маску соцсети "X". Брюссель предупредил Маска о том, что при расчете суммы штрафа может учитывать доходы от деятельности других его компаний, включая SpaceX и Neuralink.

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает вопрос о размере штрафа для принадлежащей Илону Маску соцсети "X". Брюссель предупредил Маска о том, что при расчете суммы штрафа может учитывать доходы от деятельности других его компаний, включая SpaceX и Neuralink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В случае принятия ЕК подобного решения штраф фактически будет взиматься с самого Маска, а не с "X", представляющей собой отдельную компанию. В то же время они уточняют, что доходы от автопроизводителя Tesla не будут учитываться при расчете размера штрафа, так как эта компания не находится под полным контролем Маска, а ее бумаги торгуются на бирже.

ЕК ведет расследование в отношении "X" из-за вероятного нарушения закона ЕС о цифровых услугах при размещении "потенциально вредоносного контента". При этом источники агентства отмечают, что ЕС пока не принял решение о наложении штрафа на платформу. Маск в свою очередь ранее заявлял, что в случае принятия Евросоюзом решения о штрафе намерен оспаривать его в суде.

Закон ЕС о цифровых услугах предусматривает штраф до 6% от глобальной выручки компании в случае отсутствия результатов борьбы с вредоносным контентом и дезинформацией.