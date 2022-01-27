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В этом году ввоз беспилотников и радиоприемников в Азербайджан может упроститься

В этом году ввоз беспилотников и радиоприемников в Азербайджан может упроститься Министерство цифрового развития и транспорта планирует в этом году упростить процедуры ввоза в страну беспилотников и регистрации радиоэлектронных средств.
ИКТ
27 января 2022 г. 15:28
В этом году ввоз беспилотников и радиоприемников в Азербайджан может упроститься
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Министерство цифрового развития и транспорта планирует в этом году упростить процедуры ввоза в страну беспилотников и регистрации радиоэлектронных средств.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре в Баку на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане".

"Бюрократические препоны препятствуют внедрению новой технологии. В этом году мы поставили перед собой задачу упростить процедуры ввоза беспилотников в страну", - сказал Р.Рустамов.

По его словам, первым шагом является внедрение цифровой трансформации: "Какую новую технологию может создать стартап, не имеющий доступа к технологиям? Еще одна проблема связана с регистрацией радиоэлектронных средств. Допустим, для ввоза в страну и регистрации элементарных радиоприемников необходимо обратиться в 3 учреждения нашего министерства. Кроме того, требуется согласие сторонних учреждений. А это отнимает у предпринимателей 2-3 месяца. Мы планируем упростить процедуры в этом году, а также реализовать их на основе онлайн-заявки через единый портал”.

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Версия на английском языке Azerbaijan may simplify procedures for importing drones, radio sets
Версия на азербайджанском языке Bu il dronların və radioqəbuledicilərin ölkəyə gətirilməsi asanlaşa bilər

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