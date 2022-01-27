Широкополосной связью могут быть обеспечены 150 тыс. домохозяйств в Азербайджане

В этом году мы поставили перед собой цель обеспечить широкополосный доступ в интернет 150 тысячам домашних хозяйств в Азербайджане.

В этом году поставлена цель обеспечить широкополосный доступ в интернет 150 тысячам домашних хозяйств в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане".

По его словам, в прошлом году этот показатель составлял 40 тысяч.

"На самом деле в прошлом году мы уже могли подключить большее количество хозяйств к интернету. Но это зависит от выбора людей. Они решают, подключаться или нет. Наша цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех уголках страны. А это минимум 25 Мбит/с", - добавил замминистра.