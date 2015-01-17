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    В этом году будет подписан договор по сегменту Азербайджан-Казахстан проекта TASİM

    Достигнуто соглашение с Казахстаном относительно прохождения проекта через восточное побережье Каспийского моря в Азербайджане

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Достигнуто соглашение с Казахстаном относительно прохождения через восточное побережье Каспийского моря в Азербайджане проекта Транс-Евразийской супер-информационной магистрали (TASİM). 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов. 

    Министр отметил, что во второй половине этого года в целях реализации проекта с Казахстаном будет подписан соответствующий договор. После этого до конца текущего года начнутся работы по осуществлению проекта ТASİM по новому сегменту. 

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