В этом году будет подписан договор по сегменту Азербайджан-Казахстан проекта TASİM

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Достигнуто соглашение с Казахстаном относительно прохождения через восточное побережье Каспийского моря в Азербайджане проекта Транс-Евразийской супер-информационной магистрали (TASİM).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов.

Министр отметил, что во второй половине этого года в целях реализации проекта с Казахстаном будет подписан соответствующий договор. После этого до конца текущего года начнутся работы по осуществлению проекта ТASİM по новому сегменту.