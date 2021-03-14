В этой стране заблокировали Clubhouse

Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране.

Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает агентство WAF.

"Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане", - приводит агентство ответ клиентской службы Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

Агентство отмечает, что в Омане запрещены приложения для общения по интернету с помощью зашифрованных каналов (VoIP), однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции были приняты некоторые послабления, чтобы обеспечить работу государственных учреждений.