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В этой стране заблокировали Clubhouse

В этой стране заблокировали Clubhouse Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране.
ИКТ
14 марта 2021 г. 16:08

Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство WAF.

"Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане", - приводит агентство ответ клиентской службы Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

Агентство отмечает, что в Омане запрещены приложения для общения по интернету с помощью зашифрованных каналов (VoIP), однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции были приняты некоторые послабления, чтобы обеспечить работу государственных учреждений.

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