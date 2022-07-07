В ЕС одобрили законы, которые положат конец дуополии Apple и Google

Европейский союз одобрил два законопроекта, направленные на крупные технологические компании, к которым относятся Apple и Google.

Европейский союз одобрил два законопроекта, направленные на крупные технологические компании, к которым относятся Apple и Google.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно законопроектам о цифровых рынках и цифровых услугах, техногиганты, оказывающие существенное влияние на внутренний рынок ЕС, будут обязаны выполнять ряд требований.

Во-первых, компании должны будут разрешить установку приложений на свои устройства из сторонних источников. Во-вторых, пользователям обязаны предоставить возможность удалять предустановленные приложения и изменять дефолтные настройки, в том числе использовать NFC для сторонних приложений.

Кроме того, они больше не смогут принуждать сторонних разработчиков использовать только свои платежные системы. Наконец, у крупных техкомпаний больше не получится повторно использовать личные данные пользователей, собранные их сервисами, для целей другого сервиса.

У компаний будет 6 месяцев на соответствие всем новым правилам. В случае нарушения - штраф в размере 10% от общего годового оборота. За повторное нарушение придется раскошелиться на 20% оборота.

Документы вступят в силу через 20 дней после публикации. Закон о цифровых рынках должны утвердить до конца месяца, а закон о цифровых услугах - в сентябре 2022 года.