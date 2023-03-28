В ЕС могут отказаться от пластиковых карт

Европейский Союз разрабатывает цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты и водительского удостоверения.

Европейский Союз разрабатывает цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты и водительского удостоверения.

Как передает Report со ссылкой на ERR, работа над предыдущим приложением цифрового кошелька уже завершена и его начинают тестировать.

В цифровом кошельке можно будет хранить водительские права, разрешение на рыбалку, рецепты на лекарства и прочие разрешительные документы. Как сообщается, в кошельке будет функция закрытия информации по усмотрению владельца, т.е кошелек позволит выбирать, кому и какую информацию предоставлять.

"Например, если вас останавливает дорожный полицейский, он действительно имеет право посмотреть ваши личный код и имя, в то время как швейцару в баре не нужно знать, где вы живете, каковы ваши личный код, дата рождения или имя. Он просто должен видеть, что человеку исполнилось 18 лет. Это вся информация, которая ему нужна", - прокомментировал эксперт Департамента государственной инфосистемы Марк Эрлих.

По словам Эрлиха, сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы государства ЕС начали использовать цифровой кошелек до конца 2025 года.