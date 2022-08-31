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В Единый портал электронных услуг интегрированы еще три услуги

В Единый портал электронных услуг интегрированы еще три услуги В Единый портал электронных услуг (https://portal.rinn.az/az), созданный ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, интегрированы три новые услуги.
ИКТ
31 августа 2022 г. 13:03
В Единый портал электронных услуг интегрированы еще три услуги

В Единый портал электронных услуг (https://portal.rinn.az/az), созданный ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, интегрированы три новые услуги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На портале появились две новые услуги ООО "Азтелеком" и одна услуга ООО "Азерпочт" - "Задолженность за междугородние и международные звонки, совершенные в предыдущие месяцы", "Оплаченные квитанции за междугородние звонки" и "Поиск улицы по названию и почтовому индексу".

Таким образом, количество предоставляемых на портале услуг достигло 15.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Elektron Xidmətlər Portalına daha 3 yeni xidmət inteqrasiya olunub

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