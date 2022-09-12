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В Единый портал электронных услуг интегрированы еще две услуги

В Единый портал электронных услуг интегрированы еще две услуги В Единый портал электронных услуг, созданный ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта, интегрированы еще две услуги.
ИКТ
12 сентября 2022 г. 11:06
В Единый портал электронных услуг интегрированы еще две услуги

В Единый портал электронных услуг, созданный ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта, интегрированы еще две услуги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Таким образом, количество предоставляемых на портале услуг достигло 15.

В результате последней интеграции в портал были добавлены услуги ООО Aztelekom "Подробная информация об управлениях" и "Поиск управлений по классификатору".

При использовании услуги "Поиск управлений по классификатору" после выбора категории, к которой относится структура, пользователю предоставляются соответствующие организации.

В разделе "Подробная информация об управлениях", введя стационарный номер телефона или VÖEN, можно узнать полное название, контактные номера и адрес управления, к которому относится эта информация.

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