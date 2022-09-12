В Единый портал электронных услуг интегрированы еще две услуги

В Единый портал электронных услуг, созданный ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта, интегрированы еще две услуги.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Таким образом, количество предоставляемых на портале услуг достигло 15.
В результате последней интеграции в портал были добавлены услуги ООО Aztelekom "Подробная информация об управлениях" и "Поиск управлений по классификатору".
При использовании услуги "Поиск управлений по классификатору" после выбора категории, к которой относится структура, пользователю предоставляются соответствующие организации.
В разделе "Подробная информация об управлениях", введя стационарный номер телефона или VÖEN, можно узнать полное название, контактные номера и адрес управления, к которому относится эта информация.