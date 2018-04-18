В Джалилабаде открылся инновационный сервисный центр и магазин Bakcell

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает расширять сеть своих дилерских магазинов и центров по обслуживанию клиентов в регионах страны с целью сделать услуги и продукты компании еще ближе к абонентам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В рамках этой деятельности в центре Джалилабада по адресу улица Гуртулуш ,70 был открыт полностью обновленный дилерский магазин и сервисный центр Bakcell (BakcellIM).

В обновленном центре BakcellIM представлен полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также последние модели мобильных устройств и аксессуаров, благодаря чему клиенты получили удобную возможность найти все необходимые услуги в одном месте.

"Bakcell старается сделать инновационные услуги и продукты компании более доступными не только для жителей Баку, но и для жителей других регионов Азербайджана. Джалилабад занимает особое место среди этих регионов, и мы делаем всё возможное, чтобы расширить нашу деятельность в этом районе", - отметил директор по продажам компании Bakcell Заур Байрамов.

Для обеспечения услуг самого высокого качества абонентам компании по всему Азербайджану компания продолжит работать над расширением охвата своей телекоммуникационной сети, а также сети дилерских магазинов и центров по обслуживанию клиентов по всей стране.