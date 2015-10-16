​В доступе к некоторым официальным сайтам госструктур Азербайджана возникли проблемы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Стала известна причина, по которой возникли проблемы в доступе к официальным сайтам некоторых госструктур.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы министерства связи и высоких технологий, советник министра Мушвиг Амиров, проблема возникла из-за технических профилактических работ: "В настоящее время работы завершены и деятельность сайтов восстановлена".

***12:17

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сегодня с 11:20 по 12.00 в доступе к некоторым официальным сайтам госструктур Азербайджана возникли проблемы.

Как сообщает Report, не удавалось войти через различные провайдеры на сайты министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов, министерства экономики и промышленности, министерства образования, министерства информации и высоких технологий, министерства культуры и туризма, министерства внутренних дел, министерства сельского хозяйства и министерства труда и соцзащиты населения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства связи и высоких технологий Азербайджана, в настоящее время причина происшедшего расследуется.

Отметим, что проблема решена и доступ к сайтам уже восстановлен.