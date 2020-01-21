В Давосе будет объявлено о создании новой платежной системы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская Alibaba планируют на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявить о создании новой платежной системы в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы планируем объявить о важном новом взаимодействии с Alibaba в секторе платежных систем, где мы объявим о создании новой платежной системы в России, где российская сторона будет иметь контролирующие акции", - сказал он.