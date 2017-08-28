В центре "Applab" проведен интенсивный тренинг на тему составления бизнес-планов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell начала проведение обучающих семинаров, направленных на поддержание устойчивого развития участников программы Applab.

Как сообщили Report из Bakcell, при выборе тем для данных семинаров были приняты во внимание все основные нужды и требования команд, работающих над своими проектами в инкубационном центре компании. Первый тренинг под названием "Составление бизнес-планов" был посвящен роли правильно составленного бизнес-плана в успешности стартапа. Также в ходе тренинга были рассмотрены основные моменты, касающиеся структуры, составления, применения и процесса оценки бизнес-плана. В конце семинара участники "Applab" получили возможность составить первые бизнес-планы для проектов, над которыми они работают.

"Благодаря этому первому тренингу я получил ценную информацию о различных способах продажи продуктов, а также установлении взаимоотношений с инвесторами. Более того, мне удалось сделать интересные и полезные заметки о том, как составлять бизнес-планы и как бизнес-план может быть полезен для любого стартапа", - говорит Садых Гусейнов, создатель приложения BuilDay.

В дальнейшем члены 7 команд, работающих над своими проектами в инкубационном центре компании, смогут значительно улучшить уровень своих навыков и знаний, посетив тренинги, посвященные следующим темам: Мастер-класс по "Питчингу"; Интенсивный курс по ознакомлению с "Блок-чейнами"; Интенсивный курс по развитию связей с инвесторами; Интенсивный курс по составлению бизнес-планов; Тренинг "Основы управления проектами".

Каждый обучающий семинар состоит из теоретической части и ситуационного исследования (casestudy). В целом, программа включает в себя 25 часов обучения. За время этой трехмесячной программы команды, поддерживаемые проектом "Applab", получат знания и навыки, необходимые для правильного написания бизнес-планов, управления проектами, выступления перед инвесторами и создания взаимоотношений с инвесторами.

Данные тренинги организуются совместно с "Тренинг-центром CAC", являющимся одним из ведущих центров страны по предоставлению таких услуг, как тренинги, аттестация и консалтинг.

Программа "AppLab" это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий от начальной стадии до стадии готового продукта на региональном уровне.