В Британии создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз

Независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщило министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Британские власти планируют бороться, в первую очередь, с экстремистскими материалами в интернете, преследованием, троллингом, насилием, преступлениями против несовершеннолетних, незаконными видами порнографии, криминальной активностью и терроризмом. По заявлению министерства, британское правительство намерено сделать Соединенное Королевство самым безопасным государством для онлайн-активности.

Планируется, что регулятор будет следить за соблюдением стандартов безопасности в интернете, а в случае их нарушения штрафовать онлайн- и высокотехнологические компании, не соблюдающие нормы. Регулятор сможет не только накладывать штрафы на компании, но и принимать персональные меры против их руководителей, а также блокировать активы фирм. Новый регулятор будет отслеживать работу площадок социальных медиа, хостинговых провайдеров, форумов, мессенджеров и поисковиков.

В настоящее время правительство решает, будет ли регулятор создан на базе какого-либо существующего министерства, либо станет отдельной структурой. Для его финансирования планируется ввести специальный сбор для высокотехнологических компаний.