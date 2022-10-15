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В Бразилии запретили продажу iPhone без зарядного адаптера в комплекте

В Бразилии запретили продажу iPhone без зарядного адаптера в комплекте Apple повторно оштрафовали в Бразилии за продажу смартфонов без зарядного адаптера в комплекте.
ИКТ
15 октября 2022 г. 05:49
В Бразилии запретили продажу iPhone без зарядного адаптера в комплекте

Apple повторно оштрафовали в Бразилии за продажу смартфонов без зарядного адаптера в комплекте.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Суд штата Сан-Паулу вынес решение по иску, поданному в отношении Apple ассоциацией заемщиков, потребителей и налогоплательщиков, согласно которому запрещена продажа смартфонов без зарядного устройства. Помимо обязательства американскую компанию оштрафовали на 100 миллионов реалов (около 19 млн долларов).

В документе говорится, что Apple злоупотребляла законом, продавая iPhone без зарядного устройства. В Apple заявили, что подадут апелляцию в ответ на это решение. Продажи устройств должны были стартовать 14 октября.

Ранее компания утверждала, что отказалась от бесплатного зарядного аксессуара в комплекте с iPhone в пользу экологии.

"Очевидно, что в обоснование зеленой инициативы ответчик навязывает потребителю обязательное приобретение зарядных адаптеров, которые ранее поставлялись вместе с товаром", — говорится в решении суда.

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