​В Бразилии стартует форум по управлению интернетом

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в бразильском городе Жуан-Песоа стартует X Форум по управлению интернетом (X Internet Governance Forum - IGF). Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу форума, мероприятие продлится до 13 ноября.

По информации, на форуме Азербайджан представляет главный консультант отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Джейран Амирасланова.

Кроме того, на форуме также примут участие сотрудники бакинского офиса программы развития ООН (UNDP) Нариман Гаджиев, Васиф Мамедов, Натиг Мюршюдов и азербайджанский представитель IGF Жаля Гаджиева.

Напомним, что VII Форум по управлению интернетом проходил в Азербайджане 6-9 ноября 2012 года.