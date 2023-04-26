В Бразилии заблокировали Telegram

Бразильский суд принял решение о блокировке на территории страны мессенджера Telegram.

Бразильский суд принял решение о блокировке на территории страны мессенджера Telegram.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание G1.

По его сведениям, платформа не передала местной полиции полные данные администраторов и участников местных неонацистских групп и каналов. Уточняется, что Telegram действительно поделился некоторыми сведениями, но они не включали, например, интересующие следствие номера телефонов.

В связи с этим суд обязал провайдеров и магазины приложений немедленно ограничить доступ к Telegram. Разведывательное управление Федеральной полиции Бразилии уточняет, что вскоре письма с этим требованием получат ключевые операторы связи, а также корпорации Google и Apple.

Помимо приостановки работы мессенджера, суд увеличил штраф, наложенный на компанию за неисполнение требований правосудия. Теперь вместо 100 тысяч бразильских реалов (20 тыс. долларов) в день Telegram будет выплачивать по миллиону ($ 200 тыс.).

Причиной претензий судебных органов к Telegram стало вооруженное нападение 16-летнего ученика на две школы в городе Аракрус (штат Эспириту-Санту) в ноябре 2022 года. Тогда погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. В ходе следствия выяснилось, что нападавший состоял в нескольких Telegram-каналах антисемитской направленности.