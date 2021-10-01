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В браузере Google Chrome обнаружены еще две уязвимости безопасности

В браузере Google Chrome обнаружены еще две уязвимости безопасности Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий призывает граждан регулярно обновлять используемое ими программное обеспечение.
ИКТ
1 октября 2021 г. 16:36
В браузере Google Chrome обнаружены еще две уязвимости безопасности

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий призывает граждан регулярно обновлять используемое ими программное обеспечение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Как известно, производители программного обеспечения регулярно выпускают новые версии своих продуктов для устранения обнаруженных уязвимостей безопасности. Невыполнение предоставленных обновлений может привести к взлому системы третьими лицами с использованием существующих уязвимостей, доступу к личной или чувствительной информации и другим злонамеренным действиям.

Отметим, что в продолжение многочисленных уязвимостей безопасности, обнаруженных в браузере Google Chrome в этом году, были обнаружены две новые уязвимости безопасности, которые активно используются. Для устранения существующих уязвимостей компания Google выпустила для пользователей Windows, Mac и Linux новое обновление безопасности - версию 94.0.4606.71 браузера Google Chrome.

Последнее обновление, выпущенное компанией Google, с начала этого года стало устранять 14 уязвимостей безопасности, обнаруженных в браузере Google Chrome.

Воздействие: существует вероятность получения контроля над целевыми системами, используя существующие уязвимости безопасности.

Затронутые системы: версии Google Chrome до версии 94.0.4606.71.

Рекомендация: пользователи и администраторы должны регулярно просматривать обновления, предоставляемые компанией Google, и без промедления обновлять свой существующий браузер до версии Google Chrome 94.0.4606.71 (или выше) для предотвращения электронных угроз.

Для установки обновления нужно перейти в раздел "Настройки" (Settings) из трех точек в правом верхнем углу браузера Google Chrome и последовательно выбрать "Поддержка/Help", "About Google Chrome". Для активности обновления необходимо перезапустить браузер.

В таких случаях для получения методической поддержки следует обратиться в Службу электронной безопасности посредством официального сайта www.cert.az или электронной почты [email protected].

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