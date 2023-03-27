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В ближайшие месяцы начнется строительство радиотелевизионной станции в Шуше

В ближайшие месяцы начнется строительство радиотелевизионной станции в Шуше Проектирование радиотелевизионной станции в Шуше завершено в начале этого года, и в ближайшие месяцы начнется ее строительство.
ИКТ
27 марта 2023 г. 20:45
В ближайшие месяцы начнется строительство радиотелевизионной станции в Шуше

Проектирование радиотелевизионной станции в Шуше завершено в начале этого года, и в ближайшие месяцы начнется ее строительство.

Как сообщает Report, об этом в эфире "ASAN Radio" сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора ОО "Телерадио" Эльман Гасанов.

"Эта станция станет второй в Азербайджане после Бакинской телебашни с металлобетонной конструкцией, и будет выполнена в новом дизайне. С нее будет осуществляться не только радио и телевещание, там также будут располагаться и телестудии", - сказал Э.Гасанов.

Он подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях планируется строительство и других станций:

"Это станция Миндживан в Зангилане, станции Ханлыг и Баласолтанлы в Губадлы. На освобожденных от оккупации территориях когда-то было около 25 станций. После освобождения этих территорий от оккупации в результате первоначального мониторинга было решено восстановить около 20. Это максимальное число. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. На освобожденных территориях восстановлено вещание на 6 станциях. Самая крупная из них - временная станция в Шуше. С этой станции транслируется около 10 телевизионных программ и 7 FM-каналов".

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