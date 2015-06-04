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    ​В ближайшее время в Азербайджане создадут венчурные компании

    Возможно повышение грантов, выделяемых на стартапы

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ После создания новых возможностей для достижения в Азербайджане более качественных услуг широкополосного интернета, интернет станет доступен в каждом доме.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде. Замминистра дал информацию относительно проекта, связанного с услугами широкополосного интернета, и поделился впечатлениями о венчурных компаниях, которые будут созданы для осуществления стартаповцами своего проекта.

    По словам Э.Велиева, основная цель в данном вопросе заключается в охвате всех населенных пунктов фибероптическими линиями, после чего можно говорить об обеспечении каждого дома качественными интернет-услугами. 

    Как заявил Э.Велизаде, данный проект предусмотрен на три года.

    Касаясь создания венчурных компаний, замминистра сказал, что данный проект является одним из требований инновативного развития. 

    По его словам, проводимые в этом направлении работы рассматриваются и подобные компании приступят к деятельности в ближайшее время. Кроме того, возможно повышение грантов, выделяемых на стартапы.  

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