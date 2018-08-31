В Берлине проходит 10-я выставка IFA 2018

Берлин. 31 августа. REPORT.AZ/ Самые известные технологические бренды представляют свой продукт на 10-й выставке IFA 2018 в Берлине, и Acer - один из участников мероприятия.

Как сообщает Report, лучшие бренды мира представляют свое отраслевое лидерство на IFA 2018, демонстрируя множество умных инноваций.

Среди крупных тенденций на выставке в Берлине: интеллектуальные, подключенные устройства для дома, искусственный интеллект, телевизоры с еще лучшим качеством изображения и передовыми подключенными лектроприборами. Всего на выставке представлено 1814 товаров.

"IFA действует как катализатор для цифрового мира. Никакая другая выставка не является настолько международной и предлагает такой потенциал роста для цифровых инноваций, как IFA", - сказал исполнительный директор IFA Йенс Хейтекер.

Представители разных брендов уже представили свою продукцию потребителям и продемонстрировали технологические инновации.

Некоторые продукты на IFA 2018 были представлены в мире впервые. Acer представил семь таких продуктов. Компания представила самый тонкий в мире ноутбук Swift 5-15. Он весит даже не один килограмм, а 990 граммов. Ноутбук имеет полный сенсорный экран HD 1920x1080.

Кроме того, Acer представила первую вкладку в мире, посвященную образованию. Компания также предлагает ноутбук с изогнутым экраном специально для игр.

Predator Thronos - новый продукт Acer, интересен для геймеров. Predator Thronos переосмысливает игровой стул для нового уровня геймера. Его стальная конструкция имеет высоту 1,5 метра и имеет двухтональный черный цвет с белыми или синими акцентами.

Геймер получает глубокую вибрацию, когда стул вибрирует во время игры. Стул регулируется и включает в себя эргономичную конструкцию сиденья, подставку для ног и кабину, которая откидывается до 140 градусов.

Верхняя скоба поддерживает три 27-дюймовых игровых монитора и место для игрового ПК Predator. Вместе с ПК Predator и тройными мониторами Predator плюс гаджеты, Thronos становится больше, чем игровое кресло - это пещера геймера.

В ходе глобальной пресс-конференции next@acer в IFA, Acer представила новый Acer Windows Mixed Reality (MR) - Acer OJO 500, который включает в себя не только визуальное устройство, но и звуковое устройство, что делает его уникальным, потому, что он имеет съемную конструкцию, которая обеспечивает максимальную гибкость, комфорт и гигиену для потребителей и предприятий. OJO 500 можно использовать и в области образования и науки.

"Acer OJO 500 предлагает несколько важных новых функций для этого класса Windows Mixed Reality. Мы улучшили работу с инновационными визуальными и аудио технологиями и сделали это устройство MR более удобными чем когда-либо", - сказал генеральный менеджер Acer Inc Эндрю Чжуан (Andrew Chuang).

IFA 2018 продолжится до 5 сентября. Гости смогут просматривать и покупать все новые продукты, которые были выпущены специально для них.