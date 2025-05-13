В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ

В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ

В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуму лидеров почтовых служб Европы и СНГ.

Как сообщает Report, дизайн почтовой марки богат символическими элементами столицы Азербайджана.

В центре марки изображены "Пламенные башни" - современный символ Баку, олицетворяющий название Азербайджана "Страна Огней".

Окружающие "Пламенные башни" сортировочный центр, грузовые автомобили, устройства для электронной коммерции и другие логистические компоненты отражают основные темы форума - инновации, цепочка поставок и цифровые решения.

На марке также в качестве фона присутствует круговое колесо "Baku Eye". Этот элемент символизирует футуристический дух Баку, а также выражает динамичность и преемственность обсуждаемых на форуме тем.

С помощью цифровых знаков, текущих стрелок и маркированных путей на первый план выведена инфраструктура электронной коммерции и экспресс-почтовых услуг.

Марка в визуальной форме представляет амбиции национальной почтовой системы Азербайджана превратиться в центр "умной" логистики и цифровой торговли в регионе, отвечая современным вызовам.

Памятная марка отпечатана тиражом 4 000 экземпляров бельгийской компанией "Bpost Stamps Production".