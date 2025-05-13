В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ

В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуму лидеров почтовых служб Европы и СНГ.
Как сообщает Report, дизайн почтовой марки богат символическими элементами столицы Азербайджана.
В центре марки изображены "Пламенные башни" - современный символ Баку, олицетворяющий название Азербайджана "Страна Огней".
Окружающие "Пламенные башни" сортировочный центр, грузовые автомобили, устройства для электронной коммерции и другие логистические компоненты отражают основные темы форума - инновации, цепочка поставок и цифровые решения.
На марке также в качестве фона присутствует круговое колесо "Baku Eye". Этот элемент символизирует футуристический дух Баку, а также выражает динамичность и преемственность обсуждаемых на форуме тем.
С помощью цифровых знаков, текущих стрелок и маркированных путей на первый план выведена инфраструктура электронной коммерции и экспресс-почтовых услуг.
Марка в визуальной форме представляет амбиции национальной почтовой системы Азербайджана превратиться в центр "умной" логистики и цифровой торговли в регионе, отвечая современным вызовам.
Памятная марка отпечатана тиражом 4 000 экземпляров бельгийской компанией "Bpost Stamps Production".