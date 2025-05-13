О нас

В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ

В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ
ИКТ
13 мая 2025 г. 10:58
В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуме лидеров почтовых служб Европы и СНГ

В Баку выпущена памятная почтовая марка, посвященная I Форуму лидеров почтовых служб Европы и СНГ.

Как сообщает Report, дизайн почтовой марки богат символическими элементами столицы Азербайджана.

В центре марки изображены "Пламенные башни" - современный символ Баку, олицетворяющий название Азербайджана "Страна Огней".

Окружающие "Пламенные башни" сортировочный центр, грузовые автомобили, устройства для электронной коммерции и другие логистические компоненты отражают основные темы форума - инновации, цепочка поставок и цифровые решения.

На марке также в качестве фона присутствует круговое колесо "Baku Eye". Этот элемент символизирует футуристический дух Баку, а также выражает динамичность и преемственность обсуждаемых на форуме тем.

С помощью цифровых знаков, текущих стрелок и маркированных путей на первый план выведена инфраструктура электронной коммерции и экспресс-почтовых услуг.

Марка в визуальной форме представляет амбиции национальной почтовой системы Азербайджана превратиться в центр "умной" логистики и цифровой торговли в регионе, отвечая современным вызовам.

Памятная марка отпечатана тиражом 4 000 экземпляров бельгийской компанией "Bpost Stamps Production".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоCommemorative postage stamp issued in Baku to mark first forum of postal leaders of Europe and CIS
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa və MDB Poçt Liderlərinin I Forumuna həsr olunmuş xatirə poçt markası buraxılıb

Другие новости из категории

Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи
Азерпочт: Азербайджан укрепляет позиции международных платформах в сфере почтовой связи
13 мая 2025 г. 10:45
Гендиректор ВПС: Почтовой деятельности необходима государственная поддержка
Гендиректор ВПС: Почтовой деятельности необходима государственная поддержка
13 мая 2025 г. 10:33
Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года
Разрабатывается новый план развития Всемирного почтового союза для Европы и СНГ до 2030 года
13 мая 2025 г. 10:25
Азербайджан осенью примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза в Дубае
Азербайджан осенью примет участие в 28-м Конгрессе Всемирного почтового союза в Дубае
13 мая 2025 г. 10:12
Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности
Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности
12 мая 2025 г. 16:02
В Баку пройдет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ
В Баку пройдет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ
12 мая 2025 г. 12:26
Стоимость биткойна превысила $105 тыс. впервые с 31 января
Стоимость биткойна превысила $105 тыс. впервые с 31 января
12 мая 2025 г. 06:19
Азербайджан сократил закупки турецкой электротехники на 6%
Азербайджан сократил закупки турецкой электротехники на 6%
9 мая 2025 г. 16:13
Азербайджан обсудил с Вьетнамом сотрудничество в сфере кибербезопасности 
Азербайджан обсудил с Вьетнамом сотрудничество в сфере кибербезопасности 
8 мая 2025 г. 15:36
Азербайджан представил свой подход к безопасности критической инфраструктуры на международной конференции
Азербайджан представил свой подход к безопасности критической инфраструктуры на международной конференции
8 мая 2025 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi