​В Баку увеличится количество остановок с доступной услугой Wi-Fi

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана - компания Bakcell расширит услуги Wi-Fi на автобусных остановках. Об этом сообщили Report в Bakcell.

По информации, в 2016 году компания увеличит количество мест с доступной услугой Wi-Fi. На данный момент мобильный оператор работает над этим проектом.

Отметим, что в ноябре 2015 года в рамках Huawei & Bakcell LTE Campaign примерно на 10 автобусных остановках столицы установлены Wi-Fi модемы. Таким образом, на остановках стало возможно проверять электронную почту или общаться в социальных сетях.

Напомним, что компания Bakcell предлагает своим абонентам бесплатный доступ к сети Wi-Fi в более чем 200 точках города. С момента запуска услуги высококачественным Wi-Fi интернетом компании Bakcell воспользовались более 50 тыс. абонентов, а также множество зарубежных гостей, пользующихся сетью Bakcell в роуминге.