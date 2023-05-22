В Баку состоялся круглый стол, посвященный вопросам кибербезопасности

В рамках конференции GSMA M360 EURASIA 2023, проходящей в Баку состоялся круглый стол, посвященный теме "Построение безопасных и более устойчивых телекоммуникационных сетей для эффективной поддержки цифровой экономики будущего". Мероприятие было организов

В рамках конференции GSMA M360 EURASIA 2023, проходящей в Баку состоялся круглый стол, посвященный теме "Построение безопасных и более устойчивых телекоммуникационных сетей для эффективной поддержки цифровой экономики будущего". Мероприятие было организовано компанией Huawei, сообщает информационное агентство Report.

В мероприятии приняли участие директор Центра реагирования на компьютерные инциденты (CERT) Турал Мамедов, директор по развитию бизнеса и стратегических проектов и предприятий компании «e& Enterprise» Мохаммад Халед, исполнительный директор по безопасности компании Huawei в Ближнем Востоке и Центральной Азии Алоизиус Ченг, председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AОКА) Эльвин Баладжанов, а также старший исполнительный директор по вопросам кибербезопасности Хайтам Хилал Аль Хаджри.

Участники обсудили сотрудничество между сетевыми операторами, их партнерами, поставщиками и клиентами в области кибербезопасности.

Турал Мамедов заявил, что Азербайджан придерживается самых высоких стандартов в области кибербезопасности: "Мы поддерживаем усилия международного сообщества в борьбе с киберпреступностью. Мы хотим сотрудничать с нашими глобальными партнерами над совместными проектами по защите телекоммуникационных сетей, поскольку это имеет решающее значение для использования всех возможностей цифровой экономики".

Эльвин Баладжанов отметил, что защита критической информационной инфраструктуры является приоритетной задачей правительства Азербайджана: "Крайне важно, чтобы поставщики телекоммуникационных услуг внедряли соответствующие меры безопасности, протоколы и технологии для снижения рисков и защиты критически важной информационной инфраструктуры".