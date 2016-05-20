В Баку состоялся бизнес-форум ИКТ инноваций с участием шведских компаний

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Делегация шведских компаний, занимающихся в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), посетила Баку.

Как сообщили Report в посольстве Швеции в Азербайджане, в состав делегации вошли такие компании как Telia Company, Ericsson, Seamless, ICTS Global Security, Beetroot, Systemair AB и Axis Communications.

Цель визита - изучить потребности и цели азербайджанского сектора ИКТ и найти новые формы для сотрудничества.

В рамках визита также был организован "Шведско-Азербайджанский бизнес форум ИКТ инноваций". На мероприятии участвовали замминистра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде и посол Швеции в Азербайджане Ингрид Терсман.