​В Баку состоялось заседание Смешанной азербайджано-австрийской комиссии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялось VIII заседание Смешанной комиссии по сотрудничеству в экономической, сельскохозяйственной, промышленной, технической и технологической сферах.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, до начала заседания прошла двусторонняя встреча между сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны, министром связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасовым и сопредседателем комиссии с австрийской стороны, заместителем федерального министра экономики, семьи и молодежи Австрии Бернадетт Герлингер.
Выступивший на заседании министр отметил, что имеется большой потенциал для развития сотрудничества по различным направлениям.
Австрийский сопредседатель выступила с широкой презентацией об экономической ситуации в Австрии и деятельности за последние 10 лет. Она отметила, что ее страна отдает предпочтение усилению экспортного потенциала.
На заседании были обсуждены состояние взаимного сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, промышленной, технической и технологической сферах, перспективы расширения связей.
После обсуждений был подписан протокол заседания Смешанной комиссии.
Şahnaz ƏhmədovaАвтор новости
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