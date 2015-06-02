​В Баку состоялось заседание Смешанной азербайджано-австрийской комиссии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялось VIII заседание Смешанной комиссии по сотрудничеству в экономической, сельскохозяйственной, промышленной, технической и технологической сферах.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, до начала заседания прошла двусторонняя встреча между сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны, министром связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасовым и сопредседателем комиссии с австрийской стороны, заместителем федерального министра экономики, семьи и молодежи Австрии Бернадетт Герлингер.

Выступивший на заседании министр отметил, что имеется большой потенциал для развития сотрудничества по различным направлениям.

Австрийский сопредседатель выступила с широкой презентацией об экономической ситуации в Австрии и деятельности за последние 10 лет. Она отметила, что ее страна отдает предпочтение усилению экспортного потенциала.

На заседании были обсуждены состояние взаимного сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, промышленной, технической и технологической сферах, перспективы расширения связей.

После обсуждений был подписан протокол заседания Смешанной комиссии.