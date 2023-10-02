В Баку состоялась выставка в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса

2 октября в Баку в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса была организована выставка

2 октября в Баку в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса организована выставка.

Как сообщает Report , в открытии выставки приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.

После того, как была разрезана лента, символизирующая открытие выставки, состоялось ознакомление со стендами компаний-участниц.

Было сообщено, что в павильоне выставки, созданном на площади 8 тысяч квадратных метров, участникам представлены стенды 150 компаний из 36 стран.

Глава государства и первая леди посмотрели стенды Турецкого космического агентства, космического агентства Саудовской Аравии, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), индийской организации космических исследований, компании Israel Aerospace Industries, Итальянской ассоциации аэронавтики и астронавтики, Китайского общества аэронавтики и астронавтики и других компаний.

Отметим, что 74-й Международный астронавтический конгресс достиг рекордной отметки по количеству спонсорских пакетов, полученных 22 компаниями, работающих в космической сфере. Так, по продаже международного спонсорского пакета Бакинский конгресс оставил позади конгрессы, проведенные в Австралии, Германии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции. В целом, у конгресса насчитывается свыше 30 спонсоров.

Среди компаний, получивших от конгресса спонсорские пакеты "премиум", "платиновый", "золотой", "серебряный" и "бронзовый", - американские компании Space X, Axiom Space, Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin, BlackSky, Vast, Northrop Grumman, Китайское общество аэронавтики и астронавтики, Турецкое космическое агентство, технологическая компания Plan S, космическое агентство Саудовской Аравии, компания Israel Aerospace Industries, Космический центр Мухаммеда бен Рашида Объединенных Арабских Эмиратов, индийская организация космических исследований, японское агентство аэрокосмических исследований, компании ispace, JGC Holdings Corporation, Astroscale, германский офис компании Airbus, Международная организация космической связи «Интерспутник», компании Neuraspace (Португалия), EnduraSat (Болгария), Asgardia Space (Австрия), Итальянская ассоциация аэронавтики и астронавтики, космическое агентство Великобритании, проект Kuiper компании Amazon, компании Jet Propulsion Laboratory и Voyager Space.

Напомним, что Международная астронавтическая федерация была основана в 1951 году после Второй Мировой войны, в период «холодной войны» с целью восстановления диалога между учеными в космической сфере. Федерация создает глобальную сеть структур-членов для продвижения космических исследований и деятельности в мирных целях, просвещения и обогащения знаний общества в этой сфере. Ежегодно федерация организует такие международные мероприятия, как конференции, технические сессии, международное заседание министров и членов парламентов стран-членов структуры. В настоящее время в федерацию входят более 460 членов из 110 стран. Азербайджан является членом федерации с 2003 года.

20:00

2 октября в Баку в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса была организована выставка.

Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.

В павильоне выставки площадью в 8 тысяч квадратных метров участникам представлены стенды 150 компаний из 36 стран мира.