В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023

16 мая в столице Азербайджана стартовала международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023.

16 мая в столице Азербайджана стартовала международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023.

Двухдневное мероприятие прошло при поддержке компании Azercell, являющейся ведущим оператором сотовой связи в Азербайджане, и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В конференции приняли участие как региональные, так и международные эксперты. Мероприятие было посвящено трем ключевым темам, отражающим современные тенденции в сфере технологий в региональном и мировом масштабах: подключение нового поколения, повсеместная цифровизация и технологии с открытым исходным кодом. Участники конференции также стремились привлечь внимание слушателей к растущей изо дня в день важности повышения доступности цифровых технологий для широких слоев населения и гуманитарной помощи посредством возможностей сетевого взаимодействия.

Конференцию открыл генеральный директор GSMA Матс Гранрид, который обратился к аудитории с речью об информационном неравенстве.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев поведал о деятельности государства в этом направлении, а также о поставленных целях и планах на будущее.

"Мы ожидаем, что к концу 2024 года все дома в Азербайджане будут обеспечены Интернетом. В этом отношении инфраструктура является основной частью нашей работы", - сказал он.

Президент группы операторского бизнеса Huawei Региона Ближнего Востока и Центральной Азии Ан Цзянь заявил, что цифровая экономика имеет решающее значение для экономического развития во всех регионах мира и требует применения стратегического подхода.

"Исследования показывают, что 55% глобального экономического роста в период с 2015 по 2025 год будут связаны с цифровой экономикой. Ожидается, что за этот период вклад цифровой экономики достигнет 24,3%", – сказал он.

По его словам, инвестиции в ИКТ имеют решающее значение для стимулирования развития цифровой экономики, особенно в развивающихся странах.

"В среднем каждый доллар, инвестированный в сектор ИКТ, увеличивает показатель ВВП по миру на 3,5 доллара. А в развивающихся странах эти инвестиции могут привести к росту на 4,4 доллара", – заявил г-н Цзянь.

Он также отметил, что цифровая экономика способствует росту мировой экономики, и Азербайджан является одной из стран, лидирующих в этом направлении.

В рамках второй части мероприятия состоялась встреча докладчиков, а также панельные обсуждения.

"Происходящие по всему миру события показывают, что внедрение 5G технологий способствует улучшению бизнеса. Поэтому их внедрение в Азербайджане является обязательным. Этого можно будет достичь посредством превращения инвестиций, направленных на 4G технологии, в 5G. Поэтому необходимо было обеспечить приток инвестиций", – сказал Г-н David Xu, генеральный директор ООО "Huawei Technologies Azerbaijan".

В ходе сессии докладчики рассмотрели ключевые компоненты цифровой устойчивости, а также стратегии формирования готовой к будущему цифровой экосистемы.