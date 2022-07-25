В Баку состоится заседание азербайджано-польской рабочей группы по транспорту и логистике

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра инфраструктуры Польши Мареком Гробарчуком.
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Также были обсуждены возможности двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, в том числе железнодорожного и морского.
Кроме того, в ходе встречи было подписано Письмо о намерениях сотрудничества между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и портом Гданьск.