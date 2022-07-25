В Баку состоится заседание азербайджано-польской рабочей группы по транспорту и логистике

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра инфраструктуры Польши Мареком Гробарчуком.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра инфраструктуры Польши Мареком Гробарчуком.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по второму заседанию рабочей группы по транспорту и логистике между двумя странами, которое планируется провести в сентябре этого года в Баку.

Также были обсуждены возможности двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, в том числе железнодорожного и морского.

Кроме того, в ходе встречи было подписано Письмо о намерениях сотрудничества между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и портом Гданьск.