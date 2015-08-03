Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 7-12 августа в Баку состоится отбор на конкурс Seedstars World среди азербайджанских стартапов. Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, победители отборочного тура получат возможность представлять страну на этом глобальном мероприятии и побороться за инвестиционный капитал в размере 500 тысяч долларов.

Seedstars World - это глобальный конкурс по поиску талантливой молодежи на развивающихся и быстрорастущих рынках стартапов. Основной целью конкурса является привлечение внимания к предпринимателям в развивающихся странах и их поддержка.

В прошлом году Seedstars World охватывал 36 стран, а в нынешнем году количество стран-участниц достигло уже 50. Бывшие участники конкурса создали более 360 новых рабочих мест по всему миру и привлекли под свои проекты около 20 млн. долларов США.

ООО Azercell Teleсom сотрудничает в проведении данного стартап-конкурса со швейцарской компанией Seedstars.

Национальный отбор на Глобальный конкурс стартапов, который начнется 7 августа, будет проведен при организационной поддержке Центра по инновациям и предпринимательству Barama при компании Azercell и Университета ADA. Победители примут участие в финале Глобального стартап-конкурса в Швейцарии в феврале 2016 года и получат возможность презентовать свои проекты перед европейскими и мировыми инвесторами для получения инвестиционной поддержки.