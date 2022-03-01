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В Баку состоится международный стартап-саммит Take Off Baku

В Баку состоится международный стартап-саммит Take Off Baku В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Азербайджан, который впервые пройдет в Баку при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Мин
ИКТ
1 марта 2022 г. 17:49
В Баку состоится международный стартап-саммит Take Off Baku

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Азербайджан, который впервые пройдет в Баку при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства промышленности и технологий Турции, 26-28 мая состоится международный стартап-саммит Take Off Baku.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

"Основной целью проведения саммита, в котором примут участие азербайджанские и зарубежные инноваторы, является создание эффективной бизнес-среды в регионе, поддержка развития местных стартапов и налаживание устойчивого сотрудничества между ключевыми игроками экосистемы.

Инвесторы и представители венчурных фондов будут оценивать лучшие инновационные проекты в саммите, в котором примут участие местные и международные стартапы.

Отметим, что Take Off Baku создаст благоприятную среду для сотрудничества с международными экспертами, менторами, инвесторами и венчурными фондами для поддержки глобальной интеграции азербайджанских стартапов. В то же время саммит представит международному сообществу Азербайджан как новое и привлекательное инновационное пространство в регионе.

При этом сообщаем, что стартапы, которые зарегистрируются онлайн, будут классифицированы по принципу «5 матриц» и получат право на участие в мероприятии. По условиям саммита, количество участников будет ограничено 50 командами, из них не менее 35 локальных стартапов.

Стартапам, успешно прошедшим начальную классификацию, будет предоставлен 1 месяц профессиональной менторской поддержки до официального открытия мероприятия. В рамках саммита жюри, состоящее из местных и международных партнеров, выберет победителей полуфинала и финала из 50 стартапов.

Стоит отметить, что саммит предоставит возможность стартаперам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B и поучаствовать в панельных дискуссиях.

Самой интересной частью саммита станет церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения. Призовой фонд составляет 15 000 долларов за первое место, 10 000 долларов - за второе, 5 000 долларов - за третье", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Take Off Baku” adlı beynəlxalq startap sammiti keçiriləcək

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