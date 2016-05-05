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    ​В Баку состоится конференция, посвященная электронной медицине

    Конференция состоится 24 мая в Институте информационных технологий

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Институте информационных технологий НАНА состоялось заседание Оргкомитета по вопросам подготовки к предстоящей 24 мая I Республиканской научно-практической конференции "Мультидисциплинарные проблемы электронной медицины".

    Как сообщает Report со ссылкой на институт, на заседании директор института Расим Алигулиев подчеркнул, что это первая конференция, посвященная данной тематике: "Конференция соберет ведущих ученых и специалистов из различных отраслей в целях обсуждения различных проблем электронной медицины. Основной целью является систематизация исследований научно-образовательных учреждений в сфере ИТК и медицины, сотрудничество для решения существующих проблем, доведение до общественности мультидисциплинарных проблем электронной медицины".

    Завотделом института Масума Мамедова представила план деятельности по подготовке к конференции, подробно проинформировала о подготовительных работах.

    Отметим, что организаторами конференции являются Президиум НАНА, министерство здравоохранения, Азербайджанский медицинский университет и Институт информационных технологий НАНА. 

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