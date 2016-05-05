​В Баку состоится конференция, посвященная электронной медицине

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Институте информационных технологий НАНА состоялось заседание Оргкомитета по вопросам подготовки к предстоящей 24 мая I Республиканской научно-практической конференции "Мультидисциплинарные проблемы электронной медицины".

Как сообщает Report со ссылкой на институт, на заседании директор института Расим Алигулиев подчеркнул, что это первая конференция, посвященная данной тематике: "Конференция соберет ведущих ученых и специалистов из различных отраслей в целях обсуждения различных проблем электронной медицины. Основной целью является систематизация исследований научно-образовательных учреждений в сфере ИТК и медицины, сотрудничество для решения существующих проблем, доведение до общественности мультидисциплинарных проблем электронной медицины".

Завотделом института Масума Мамедова представила план деятельности по подготовке к конференции, подробно проинформировала о подготовительных работах.

Отметим, что организаторами конференции являются Президиум НАНА, министерство здравоохранения, Азербайджанский медицинский университет и Институт информационных технологий НАНА.