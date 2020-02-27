2 марта в рамках II Международной недели кибербезопасности в Баку пройдет конференция по кибербезопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочту".

На мероприятии будут заслушаны доклады и презентации отечественных и международных компаний о новых решениях в сфере кибербезопасности с учетом современных тенденций и вызовов.

Конференция по кибербезопасности станет платформой для расширения возможностей сотрудничества между частными и государственными структурами, проведения различных сессий, двусторонних и многосторонних встреч и дискуссий.

Наряду с конференцией пройдет выставка Cyber Village, на которой будут представлены решения по кибербезопасности 15 отечественных и международных компаний.