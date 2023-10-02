В Баку прошла торжественная церемония открытия 74-го Международного астронавтического конгресса

В Баку прошла церемония открытия 74-го Международного астронавтического конгресса, который пройдет до 6 октября.

В Баку прошла церемония открытия 74-го Международного астронавтического конгресса, который будет длиться до 6 октября.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса, состоявшегося в Бакинском конгресс-центре.

Глава государства отметил важность проведения данного мероприятия. "Конгресс, проводимый сегодня в Баку, будет способствовать развитию космической отрасли, передовых технологий и ее модернизации в Азербайджане", - отметил президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что модернизация отражает видение и планы Азербайджана на будущее.

"В период независимости Азербайджан стал активным членом международного сообщества. Наша политика всегда была ясной, прозрачной и недвусмысленной, служила укреплению сотрудничества", - сказал глава государства.

Клей Моури, президент Международной астронавтической федерации, приветствуя всех участников конгресса, коснулся его значения: "Роль Международного астронавтического конгресса сейчас еще более важна для объединения всего космического сообщества в трудные геополитические времена".

Далее выступил израильский историк-медиевист, футуролог, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Харари, рассказав о пользе искусственного интеллекта (AI) в исследовании космоса и колонизации галактики.

"Освоение космоса человеком всегда было строго ограничено тем фактом, что люди являются органическими существами и за миллиарды лет эволюции были адаптированы к уникальным условиям планеты Земля. Поэтому чрезвычайно трудно сохранить жизнь человека или любого другого органического существа в космосе или на другой планете, тогда как у искусственного интеллекта таких ограничений нет", - сказал Харари.

Торжественная церемония завершилась концертной программой.