В Баку прошла специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная развитию сектора ИКТ в Азербайджане

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку под председательством заместителя министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Эльмира Велизаде состоялся бизнес-форум, специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная развитию сектора ИКТ в Азербайджане.

Как сообщает Report, бизнес-форум, специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, открылся минутой молчания в память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Выступая на бизнес-форуме, заместитель министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Эльмир Велизаде представил информацию о деятельности министерства связи и высоких технологий Азербайджанской Республики в 2016 году.

На встрече обсуждались возможности участия частного сектора в реализуемых государством ИКТ-проектах, а также вопросы, интересующие компании Caspian European Club (Caspian Business Club). Э.Велизаде коснулся развития сфер широкополосного интернета, мобильной и стационарной телефонной связи, цифрового телевидения, спутниковых услуг, развития сотрудничества по реализации ИКТ-проектов с иностранными банками и международными финансовыми институтами. Он также коснулся перспектив развития проектов, нацеленных на выпуск экспортоориентированной продукции. Э.Велизаде также подчеркнул важность инновационного развития. В этой связи он отметил развитие стартапов и внедрение новых технологий.

На бизнес-форуме была отмечена активная роль отраслевых клубов, существующих с момента основания Caspian European Club (Caspian Business Club), в частности Caspian European IT Club, возглавляемого Джабиром Джумшудовым и Caspian European Telecommunication Club, возглавляемого Сабиной Мамедли.

Во время состоявшегося конструктивного диалога бизнеса с руководством министерства связи и высоких технологий выслушаны предложения компаний, обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены, рассмотрены пути их решения. В своем выступлении первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев отметил: "Сегодня должна была состояться встреча компаний-членов Caspian European Club (Caspian Business Club) с министром связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде. Мы надеялись, что будут подведены итоги года его пребывания во главе министерства, компании подготовили очень много вопросов и предложений к министру, решение которых позволит еще более ускорить темпы развития сектора ИКТ в Азербайджане. Мы с пониманием относимся к тому, что господин министр не смог принять участие на сегодняшнем бизнес-форуме".

Также Тельман Алиев обратил внимание на тенденцию, с которой сталкиваются предприниматели: "В последнее время мы стали свидетелями отказов со стороны министров, глав госкомитетов и госагентств Азербайджана от встреч с предпринимателями и в качестве причины указываются - высокая занятость и загруженный график. Это очень негативно влияет на реформы, реализуемые в Азербайджане".

"Как Вы знаете, основа диалога бизнес-власть в Азербайджане была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Историческая встреча с предпринимателями 25 апреля 2002 года дала импульс развитию всех секторов экономики. Именно поэтому в июне 2002 года, создавая клуб Президент Азербайджана, Председатель Caspian European Club (Caspian Business Club) Ильхам Алиев преследовал цель создания постоянного диалога между государством и бизнесом, оперативного решения проблем в рамках подобных встреч, которые проводит Caspian European Club (Caspian Business Club), а также изучения проблем и предложений предпринимателей главами министерств и ведомств. За 15 лет существования Caspian European Club (Caspian Business Club) нами были проведены встречи с главами государств и правительств, министерств 17 стран каспийско-черноморского и балтийского регионов", - заявил Тельман Алиев.

Тельман Алиев отметил, что Caspian European Club (Caspian Business Club) был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club (Caspian Business Club) является Его Превосходительство президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

По словам Тельмана Алиева, с момента создания Caspian European Club (Caspian Business Club) способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club (Caspian Business Club), объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором. Он поблагодарил Эльмира Велизаде за тесное сотрудничество с Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group и поддержку бизнесменам.

Тельман Алиев отметил, что до 4-го Международного "Caspian Energy Forum Baku – 2017", который пройдет 12 апреля 2017 года, состоится еще несколько сессий, посвященных развитию секторов транспорта, финансов, ТЭК, ИКТ, агропромомышленности и других направлений экономики. В рамках специальных сессий будут глубоко изучены проблемы компаний-членов Caspian European Club (Caspian Business Club) и в целом частного сектора, они получат возможность получить ответы на интересующие их вопросы. В ходе бизнес-форума Эльмиру Велизаде был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club (Caspian Business Club). Сертификаты также вручены новым компаниям Caspian European Club (Caspian Business Club).

В данном бизнес-форуме приняли участие руководители и менеджеры, более 120 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, а также 23 представителя международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.