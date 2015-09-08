В Баку пройдет чемпионат World of Tanks, посвященный памяти генерала Ази Асланова

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет чемпионат игры World of Tanks, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова. Об этом Report сообщили в компании Wargaming.

Турнир будет проходить в двух форматах: командные соревнования (3 х 3) и личный зачёт. Личный зачёт проходит без предварительной регистрации. Принять в нём участие может любой желающий совершенно бесплатно. В основном составе команды должно быть не менее двух граждан Азербайджана.

Зарегистрироваться можно в период c 7 сентября по 13 сентября. Начало онлайн-отборочных туров - 14 сентября.

Финал турнира состоится в Баку 26 сентября.

Мероприятие проводится при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также Федерации киберспорта республики.