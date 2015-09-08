 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет чемпионат World of Tanks, посвященный памяти генерала Ази Асланова

    Мероприятие проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации киберспорта республики

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет чемпионат игры  World of Tanks, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова. Об этом Report сообщили в компании Wargaming. 

    Турнир будет проходить в двух форматах: командные соревнования (3 х 3) и личный зачёт. Личный зачёт проходит без предварительной регистрации. Принять в нём участие может любой желающий совершенно бесплатно. В основном составе команды должно быть не менее двух граждан Азербайджана.

    Зарегистрироваться можно в период c 7 сентября по 13 сентября. Начало онлайн-отборочных туров - 14 сентября.

    Финал турнира состоится  в Баку  26 сентября.

    Мероприятие проводится при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также Федерации киберспорта республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi