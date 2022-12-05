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В Баку пройдет научный конкурс в сфере космонавтики Call for Paper

В Баку пройдет научный конкурс в сфере космонавтики Call for Paper В рамках Международного конгресса астронавтики, который пройдет 2-6 октября следующего года в Баку при поддержке Международной астронавтической федерации, будут реализованы такие крупные инициативы, как научный конкурс по космической сфере "Call for Paper
ИКТ
5 декабря 2022 г. 11:16
В Баку пройдет научный конкурс в сфере космонавтики Call for Paper

В рамках Международного конгресса астронавтики, который пройдет 2-6 октября следующего года в Баку при поддержке Международной астронавтической федерации, будут реализованы такие крупные инициативы, как научный конкурс по космической сфере "Call for Paper”, грантовая программа "Лидеры космонавтики”, "Программа по выявлению молодых лидеров космонавтики", "Программа молодых профессионалов", "Студенческий конкурс IAF", награждение медалью по астронавтике имени Франка Малины и премией Луиджи Г. Наполитано.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства (”Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта Самаддин Асадов.

Председатель отметил, что Международный конгресс астронавтики внесет важный вклад в развитие космической промышленности страны, в том числе предоставит Азербайджану, а также нашему региону возможность выступить в качестве ведущей силы в построении и развитии космической экосистемы.

По его словам, на конгрессе ученые смогут присоединиться к более чем 180 техническим сессиям, посвященным возможностям космоса. С.Асадов пригласил студентов высших учебных заведений, занимающихся научной и исследовательской деятельностью, профессорско-преподавательский состав, а также вышедших на пенсию преподавателей и исследователей, педагогов средних школ, особенно, действующих в STEAM-образовании, принять активное участие в рамках Международного конгресса астронавтики.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "Call For Paper” adlı kosmik sahəyə aid elm müsabiqəsi keçiriləcək

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