​В Баку пройдет международная конференция по ИКТ

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 17 марта в Баку пройдет мероприятие "Big Data Day Baku 2016", посвященное проблематике обработки больших объемов данных. Мероприятие состоится в Университете "Кавказ" и станет вторым событием в Азербайджане на данную тематику. Конференция организована Центром исследований CeDAWI (Center of Data Analytics and Web Insights), азербайджанским отделением Компьютерного общества IEEE и рядом других известных местных и иностранных компаний.

Как сообщили Report в Университете "Кавказ", преследуемая организаторами главная цель заключается в привлечении внимания общественности к возможностям и проблемам, связанным с большими объемами данных, изучении опыта в сфере разработки и применения технологий анализа данных, привлечении молодежи к построению карьеры и ведению исследований в этой сфере.

Конференция охватит такие темы, как большие возможности и вызовы, принесенные большими данными, большие данные в разных секторах индустрии, технологии естественного языка – NLP и вычислительная лингвистика, открытые платформы для больших данных и др.

Целевой аудиторией являются представители различных секторов (финансовый, банковский, энергетика, розничная торговля, телекоммуникации, маркетинг, государственный сектор, кибер-безопасность, здравоохранение), специалисты-маркетологи, предприниматели, IT-специалисты, студенты, ученые, исследователи, представители власти.

Веб-сайт: www.cedawi.org/BDDB2016