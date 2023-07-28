​​​​​​​В Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defence Challenge 2023

10:53 При совместной организации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Службы госбезопасности 26-27 октября в Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 (CIDC-2023).

При совместной организации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Службы госбезопасности 26-27 октября в Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 (CIDC-2023).

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Бакинском конгресс-центре.

CIDC-2023 преследует целью повышение опыта, знаний и навыков в области информационной безопасности сотрудников государственных учреждений, критической инфраструктуры, финансового и телекоммуникационного секторов, а также укрепление нетворкинга и координации между государственным и частным секторами.

Получить более подробную информацию о мероприятии и пройти регистрацию можно на сайте https://cidc.gov.az.