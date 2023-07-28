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​​​​​​​В Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defence Challenge 2023

​​​​​​​В Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defence Challenge 2023 10:53 При совместной организации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Службы госбезопасности 26-27 октября в Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 (CIDC-2023).
ИКТ
28 июля 2023 г. 11:15
​​​​​​​В Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defence Challenge 2023

При совместной организации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Службы госбезопасности 26-27 октября в Баку пройдет мероприятие Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 (CIDC-2023).

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Бакинском конгресс-центре.

CIDC-2023 преследует целью повышение опыта, знаний и навыков в области информационной безопасности сотрудников государственных учреждений, критической инфраструктуры, финансового и телекоммуникационного секторов, а также укрепление нетворкинга и координации между государственным и частным секторами.

Получить более подробную информацию о мероприятии и пройти регистрацию можно на сайте https://cidc.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Critical Infrastructure Defence Challenge 2023” tədbiri keçiriləcək

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