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В Баку пройдет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ

В Баку пройдет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ 11:49 13-15 мая в Баку пройдет I Форум лидеров почтовых служб Европы и СНГ.
ИКТ
12 мая 2025 г. 12:26
В Баку пройдет I Форум руководителей почтовых служб Европы и СНГ

В Баку 13-15 мая пройдет I Форум лидеров почтовых служб Европы и СНГ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт".

Согласно информации, организаторами мероприятия являются Всемирный почтовый союз (ВПС), Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также "Азерпочт".

В форуме примут участие более 150 представителей из более чем 30 стран. Среди них будут руководители национальных почтовых служб, высокопоставленные представители компаний электронной коммерции и технологий, а также международные эксперты в данной области.

Форум будет способствовать развитию ориентированных на будущее стратегий и инновационных решений, соответствующих меняющимся требованиям клиентов и бизнеса, путем облегчения диалога между лидерами отрасли и заинтересованными сторонами. В то же время мероприятие еще раз подтвердит приверженность ВПС содействию региональному развитию и укреплению международного почтового сотрудничества.

Ожидается, что в рамках форума будут представлены практические идеи, которые помогут почтовым операторам оставаться конкурентоспособными и устойчивыми, а также адаптироваться к требованиям цифровой экономики.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Avropa və MDB Poçt Liderlərinin I Forumu keçiriləcək

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