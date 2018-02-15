В Баку пройдет форум инноваций

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Форум инноваций Microsoft при организации Microsoft Azerbaijan состоится 28 февраля в Баку.

Как сообщает Report, форум будет охватывать самые современные технологические инновации и соберет большое количество ИТ-компаний и стартапов. В мероприятии примут участие специалисты и представители компаний, задействованных в области информационных технологий.

"Форум инноваций Microsoft - это новый проект, который будет охватывать современные технологические инновации. Мы представим наши новейшие продукты, облачные технологии и поделимся опытом Microsoft. Регистрация уже началась, и мы с нетерпением ждем участия молодых азербайджанских ИТ-компаний и зарубежных экспертов. Этот форум является хорошей платформой для сотрудничества с нами и другими компаниями", - сказал генеральный директор Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов.

Регистрация на форум осуществляется по ссылке www.aka.ms/innovationaz.