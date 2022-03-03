В Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту

В рамках ”TEKNOFEST Азербайджан" в Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту.

В рамках ”TEKNOFEST Азербайджан" в Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, сильнейшие киберспортсмены Европы попробуют свои силы в Баку на этапе Rocket League.

Организатором международного мероприятия являются европейские и азербайджанские федерации киберспорта. Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта оказывает организационную и финансовую поддержку международному турниру.

Этап чемпионата Европы по киберспорту Rocket League пройдет в Бакинском Кристал Холле. Принять участие в Национальном классификационном этапе могут граждане Азербайджана старше 16 лет.

Также сообщаем, что этап чемпионата Европы “CS:GO” пройдет с 5 по 6 июля текущего года в Румынии, этап eFootball – в августе в Черногории, а этап DOTA 2/Free Fire – с 20 по 25 сентября в Албании.

Азербайджан в 2014 году принимал международное мероприятие по киберспорту. Более 300 участников из 30 стран приняли участие в 6-м чемпионате мира по компьютерным играм (6th e-Sports World Championship 2014, Баку).

Призовой фонд этапа Rocket League, который пройдет 26-29 мая, составляет 15 тысяч долларов США.

Последняя дата подачи заявки на участие в конкурсе - 1 апреля 2022 года.