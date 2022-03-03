О нас
Аудио новости

В Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту

В Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту В рамках ”TEKNOFEST Азербайджан" в Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту.
ИКТ
3 марта 2022 г. 13:13
В Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту

В рамках ”TEKNOFEST Азербайджан" в Баку пройдет чемпионат Европы по киберспорту.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, сильнейшие киберспортсмены Европы попробуют свои силы в Баку на этапе Rocket League.

Организатором международного мероприятия являются европейские и азербайджанские федерации киберспорта. Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта оказывает организационную и финансовую поддержку международному турниру.

Этап чемпионата Европы по киберспорту Rocket League пройдет в Бакинском Кристал Холле. Принять участие в Национальном классификационном этапе могут граждане Азербайджана старше 16 лет.

Также сообщаем, что этап чемпионата Европы “CS:GO” пройдет с 5 по 6 июля текущего года в Румынии, этап eFootball – в августе в Черногории, а этап DOTA 2/Free Fire – с 20 по 25 сентября в Албании.

Азербайджан в 2014 году принимал международное мероприятие по киберспорту. Более 300 участников из 30 стран приняли участие в 6-м чемпионате мира по компьютерным играм (6th e-Sports World Championship 2014, Баку).

Призовой фонд этапа Rocket League, который пройдет 26-29 мая, составляет 15 тысяч долларов США.

Последняя дата подачи заявки на участие в конкурсе - 1 апреля 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku to host European e-Sports Championship
Версия на азербайджанском языке Bakıda kiberidman üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

Самое важное

Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36
Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
2 марта 2022 г. 10:14
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi