В Баку пройдет семинар, посвященный нынешней ситуации и возможностям AzScienceNet

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 31 января в Институте информационных технологий НАНА пройдет республиканский научно-практический семинар на тему "AzScienceNet: нынешняя ситуация, возможности и перспективы развития".

Как сообщает Report со ссылкой на институт, в целях подготовки к семинару сегодня в Институте информационных технологий прошло совещание.

На совещании с участием членов оргкомитета предоставили обширную информацию об организации и подготовительной работе к семинару.

Отметим, что цель семинара заключается в информировании научных и образовательных структур страны об инфраструктуре научно-компьютерной сети AzScienceNet, оказываемых услугах, роли в развитии электронной науки, интеграции в международную научную среду и пр.