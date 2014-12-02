​В Баку проходит Региональный форум по управлению интернетом

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие, проводимое министерством связи и высоких технологий Азербайджана и Программой развития ООН (UNDP), организовано в рамках "Проекта модернизации рациональности и продолжительности услуг и инфраструктуры ИКТ в Азербайджане".
Около 200 участников форума, в том числе местные и зарубежные эксперты, представители государственного и частного секторов и научных кругов обсудят связанные с интернетом актуальные проблемы, инновационные возможности, вопросы электронного образования в Евразийском регионе и Азербайджане и пр. вопросы.
Отметим, что первый Региональный форум по управлению интернетом прошел в Баку в декабре 2013 года.
Economic DepartmentАвтор новости
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